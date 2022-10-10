عشرات القتلى والجرحى في القصف على كييف وعدة مدن أوكرانية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قُتل عشرة أشخاص على الأقل وجُرح نحو 60 آخرين في الضربات الكثيفة الروسية على أوكرانيا صباح الاثنين، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وقالت الشرطة الأوكرانية على فيسبوك "حتى هذه المرحلة، توفي عشرة أشخاص وجُرح نحو 60 في جميع أنحاء البلhد بعد الضربات الروسية".

وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخا صباح الإثنين على أوكرانيا في حملة قصف استهدفت عدة مدن.

وكتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجنيي على تلغرام أن "المعتدي أطلق قبل الظهر 75 صاروخا أسقطت دفاعاتنا الجوية 41" منها، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت كذلك "طائرات مسيرة عسكرية".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن اليوم الإثنين سقوط قتلى وجرحى في سلسلة من عمليات القصف غير المسبوقة منذ أشهر من حيث نطاقها، وذلك بعد عملية تفجير دمرت جزءا من جسر القرم بين روسيا وشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "يحاولون تدميرنا جميعا، إزالتنا عن وجه الأرض".

واستهدف قصف العاصمة الأوكرانية كييف ومدنا "عديدة" أخرى، صباح اليوم الإثنين، فيما دعت الرئاسة الأوكرانية المواطنين إلى "البقاء في الملاجئ".

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن العاصمة الأوكرانية تتعرض للقصف بصواريخ روسية.

وأضاف كليتشكو على منصة "تيليجرام" اليوم الاثنين إن أهدافا تعرضت للقصف في وسط كييف، مطالبا المواطنين بالاحتماء في أماكن آمنة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز