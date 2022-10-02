لسعة نووية في الشرق وتشنج سياسي في الغرب.. من يمسك كرة النار في أوكرانيا؟

المصدر: دبي- مروان برجاس

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لم يعد خافياً على أحد أن استفتاء روسيا بضم أربعة أقاليم أوكرانية، قلب المعادلة رأساً على عقب، فقد دخل الغرب في حالة من التشنج السياسي، والارتباك الدبلوماسي، والحذر النووي، فيما انتقلت روسيا إلى موقع المدافع عن الأراضي الجديدة، باعتبارها جزءاً من «وطنها الأم»، حسب تعبير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفالية أقيمت في الساحة «الحمرا» بعد إعلانه ضمّ مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية إلى الاتحاد الروسي.

يبدو أن الوضع في أوكرانيا أشبه بمن يمسك كرة نار في يده، إن أطبق قبضته عليها، اكتوى بلهيبها، وإن رمى بها بعيداً تسبب بأشعال حريق "كوني" قد يلتهم كل فرص السلام في القارة العجوز والعالم أجمع.

من يقرأ «حبكة» الأزمة الأوكرانية، على «مسرح الواقع»، سيلاحظ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يخادع عندما حذر الغرب إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا؛ ففي أكبر تصعيد للحرب في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير، زاد الرئيس الروسي بوتين صراحة من احتمالات الصراع النووي، وأقر خطة قد تفضي لضم مساحات أوكرانية شاسعة تصل لما يوازي حجم المجر، واستدعى نحو 300 ألف من جنود الاحتياط.



وأمر بوتين الشهر الماضي بأول تعبئة لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية وأيّد خطة لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا.

وتمتلك روسيا والولايات المتحدة نحو 90 بالمئة من الرؤوس الحربية النووية في العالم. ولا تزالان إلى حد بعيد أكبر قوتين نوويتين في العالم.

وأنذر سيد الكرملين الغرب بأنه لم يكن يخادع عندما قال إنه مستعد للجوء لأسلحة نووية للدفاع عن بلاده

بالفعل، على ما يبدو أن الأمر ليس "خدعة"، ففي خط مواز يؤكد موقف بوتين، استبق رئيس روسيا السابق دميتري ميدفيديف نتائج الاستفتاء على ضم المناطق الأربع، بتحذير «نووي» شديد اللهجة للغرب حيث قال: "إن التهديد النووي ليس خدعة في هذا الوقت بالتحديد".

وأرادت موسكو من تحذير ميدفيديف «الإضافي»، أن تهيئ العالم سياسياً وعسكرياً ودبلوماسيا عشية نتاج الاستفتاء لقادمات الأيام إذا تم تجاوز حدودها بعد ضم الأراضي الجديدة.

فقد أثار ميدفيديف، شبح توجيه ضربة نووية في أوكرانيا للدفاع عن الأراضي الجديدة إن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة سيبقى بعيدا عن الصراع خوفا من حدوث كارثة نووية تنهي العالم.

وتعمد ميدفيديف التذكير مرة أخرى، لأولئك أصحاب الآذان الصماء الذين يسمعون أنفسهم فقط، حسب تعبيره، إن روسيا لها الحق في استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر"، مضيفا أنها ستفعل ذلك "في حالات محددة سلفا" وفي امتثال صارم لسياسة الدولة.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليا، أن لروسيا الحق في الدفاع عن نفسها بالأسلحة النووية إذا تم تجاوز حدودها وإن هذا "بالتأكيد ليس خدعة".

وبحسب العقيدة النووية الروسية، قد يستخدم الرئيس الأسلحة النووية إذا واجهت الدولة تهديدا وجوديا بما في ذلك من أسلحة تقليدية.

تشنج سياسي

وأحدث قرار روسيا ضمن أربع مناطق اوكرانية، تشنجا سياسيا ودبلوماسيا في الغرب، فقد سارع الرئيس الأوكراني في التقدم بطلب رسمي لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، واستشاط غضباً عندما دعاه الرئيس بوتين للتفاوض فرد عليه "ليس وأنت في السلطة".

ورفضت واشنطن الاعتراف أبداً بضم روسيا لأراضٍ أوكرانية، واعتبر مجلس "الشيوخ الأمريكي": غن قرار روسيا بضم مناطق أوكرانية محاولة وهمية لإعادة رسم خارطة أوروبا، كما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات "شديدة" على روسيا.

وقرر الاتحاد الأوروبي عقوبات رادعة لمواجهة قرارات الضم الروسية. وقال "أوكرانيا لها الحق باستعادة السيطرة على أراضيها.

وأدانت فرنسا وألمانيا واليونان قرار روسيا، واستدعت هولندا سفير روسيا لديها. وشددت النرويج الإجراءات على حدودها مع روسيا، أما إيطاليا فاعتبرت قرار الضم الروسي، لا قيمة له، حسب وصفها، ورأت أن بوتين يظهر مرة أخرى رؤيته الإمبريالية الجديدة.

ورفضت مجموعة الـسبع الاعتراف أبداً بقرار روسيا ضم أراضٍ أوكرانية.

9 رؤساء يرفضون

إلى ذلك، رفض رؤساء تسع دولٍ في وسط وشرق أوروبا أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الأحد، الاعتراف أبداً بالمحاولات الروسية ضم الأراضي الأوكرانية".

وفي إعلان مشترك نُشر اليوم الأحد على موقع الرئاسة البولندية على الإنترنت، قال الرؤساء التسعة (الجمهورية التشيكية، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، مقدونيا الشمالية، مونتنيغرو، بولندا، رومانيا وسلوفاكيا) "لا يمكننا البقاء صامتين في وجه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي من قبل الاتحاد الروسي".

وأعاد رؤساء الدول الأوروبية التسع تأكيد دعمهم لسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.

وأشار الإعلان أيضاً إلى أن الموقّعين عليه يدعمون قرار قمة الناتو التي عقدت في بوخارست عام 2008، الذي يتعلق بانضمام أوكرانيا مستقبلا إلى الحلف الأطلسي.

وطالب هؤلاء الحلفاء إلى "زيادة مساعداتهم العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير".



عصا السياسة

حاول الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إمساك عصا السياسة من الوسط، حيث قال صراحة إن الناتو ليس طرفا في الأزمة أوكرانية ويبقى تحالفا دفاعيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ستولتنبرغ قوله: "لا تزال أبواب الناتو مفتوحة. لقد أظهرنا ذلك في السنوات الأخيرة...قرار العضوية يتخذه جميع الحلفاء الثلاثين بالإجماع. هدفنا الآن هو تقديم مساعدة عاجلة لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها. الآن هذه هي المهمة الرئيسية للتحالف".

وأضاف: "الناتو ليس جزءا من الصراع، لكننا نقدم الدعم لأوكرانيا حتى تتمكن من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس.

واستخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي، تضمن إدانة استفتاءات الانضمام إلى روسيا، التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.

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