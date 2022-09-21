تبادل الاتهامات مستمر.. أوكرانيا: روسيا قصفت موقع زابوريجيا النووية

المصدر: أ ف ب

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اتهمت المجموعة المشغلة لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية "انيرغواتوم" اليوم الأربعاء روسيا بقصف موقع محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا.

وقالت "انيرغواتوم" عبر تطبيق "تلغرام"، "قصف الروس محطة زابوريجيا للطاقة النووية مرة أخرى خلال الليل".

وأكدت "إنيرغواتوم" أن القصف ألحق أضرارا بأحد خطوط الكهرباء ما أوقف عمل عدة محولات تابعة للمفاعل رقم 6 في المحطة وأدى إلى تشغيل مولدات الطوارئ بشكل موجز.

وأضافت "حتى وجود مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يوقف" الروس، داعيةً الوكالة إلى اتخاذ "إجراءات أكثر حزماً" ضد موسكو.

تعرض موقع محطة زابوريجيا للقصف مرات عديدة في الأشهر الأخيرة، بعدما احتلتها القوات الروسية منذ الأسابيع الأولى لغزوها أوكرانيا في فبراير.

وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عن القصف وبممارسة ابتزاز نووي.

وتعرض موقعان نوويان آخران للقصف في إطار الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا على الرغم من دعوات المجتمع الدولي المتكررة لتجنيب مثل هذه المنشآت لتفادي كارثة.

واتهمت كييف موسكو الاثنين بقصف موقع محطة الطاقة النووية في بيفدينوكراينسك (جنوب).

وفي بداية الحرب احتلت قوات موسكو أيضًا محطة تشيرنوبيل للطاقة (شمال)، التي شهدت عام 1986 أسوأ حادث نووي في التاريخ. وأُغلقت منذ عام 2000، وتقع في منطقة شديدة التلوث بالنفايات المشعة.

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