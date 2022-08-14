"جمر الهادئ" يشتعل مجدداً.. وفد أمريكي يزور تايوان اليوم!

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل وفد من الكونغرس الأميركي الى تايوان اليوم الأحد، بحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية الموجودة بحكم الأمر الواقع في تايوان

وقالت السفارة الأمريكية في تايوان في بيان اليوم الأحد إن وفدا من الكونجرس الأمريكي يزور تايوان يومي 14و15 أغسطس الجاري للاجتماع مع كبار زعماء تايوان.

وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي في إطار جولة أوسع لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأضافت السفارة أن المسؤولين سيناقشون قضايا من بينها العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان وسلاسل التوريد العالمية.

إلى ذلك، رصدت تايوان 22 طائرة حربية تابعة للجيش الصيني و6 سفن حربية في المنطقة المحيطة بالجزيرة حتى الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وفقا لتغريدة لوزارة الدفاع الوطني.

وعبرت 11 طائرة تابعة للجيش الصيني الجزء الشرقي من الخط الوسيط لمضيق تايوان، بما في ذلك أربع طائرات من طراز سوخوي 30 إس وطائرتان من طراز (جيه-10)

وأربع طائرات من طراز (جيه - 16) وطائرة واحدة من طراز (كيه جيه-500 إيه إي دبليو آند سي)، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ونشرت تايوان عددا من الطائرات والسفن التابعة لبحريتها، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أيضا أنظمة صواريخ برية لرصد الأنشطة.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز