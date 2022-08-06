زيلينسكي يصعد حربه الاقتصادية: مصادرة أصول روسية بـ 765مليون دولار

المصدر: د ب ا

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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن مصادرة الأصول الروسية بقيمة حوالي 765 مليون دولار.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، نقلت مقتطفات منها وكالة تاس الروسية في وقت مبكر اليوم السبت إنه عقد اجتماعا بشأن العقوبات ومصادرة الأصول الروسية، وأن المسؤولين أبلغوه بمصادر أصول بقيمة 28 مليار هريفنا (765 مليون دولار).

وأوضح" أن هذا العمل مستمر، وهناك مقترحا بمصادرة أكثر من 900 موقعا تابعا للدولة الروسية. وإذا قمنا بتقدير ممتلكات المقيمين، وليس فقط الدولة (الروسية)، فسيدور الحديث عن 36 ألف بند على القائمة، خاضعة للمصادرة".

وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال قد أعلن أن الحكومة اقترحت على الرئيس مصادرة 903 مواقع من الممتلكات الروسية.

وصادق البرلمان الأوكراني في أول أبريل على قانون تأميم ممتلكات مواطني روسيا والأشخاص "المرتبطين بها"، بمن فيهم جميع الرافضين لإدانة العملية العسكرية الروسية.

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