بكين تدافع عن موقفها: مناوراتنا العسكرية في محيط تايوان "مشروعة"

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصفت الصين مناوراتها العسكرية في محيط مضيق تايوان بـ"الضرورية والمشروعة"، وذلك في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ في إيجاز صحافي روتيني إن "إجراء الجيش الصيني مناورات عسكرية في البحر قرب تايوان الصينية، خطوة ضرورية ومشروعة لتوفير حماية حازمة للسيادة الوطنية".

وأضافت "في الصراع الحالي المحيط بزيارة بيلوسي إلى تايوان، فإن الولايات المتحدة هي المحرّض، الصين هي الضحية. وجاء الاستفزاز المشترك من الولايات المتحدة وتايوان أولا، وجاء بعده دفاع الصين".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز