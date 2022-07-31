انهيار جزء من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

انهيار جزء من الصوامع الحبوب بميناء بيروت اليوم "الأحد" وتصاعد سحابة من التراب في المنطقة بعد تكرر اندلاع النيران فيه، قبل أيام من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع، نقلوا مشاهدتهم لغبار أبيض غطى أجواء المرفأ.

وحذرت السلطات اللبنانية قبل أيام من أن الجزء الشمالي المتصدّع جراء الانفجار معرّض لـ"خطر السقوط". وتحولت الإهراءات رمزا لانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في الرابع من أغسطس 2020 بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز