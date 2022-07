واشنطن توافق على بيع أنظمة ومعدات لطائرات "سي 17" إلى الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحبت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية، على بيع أنظمة ومعدات لطائرات "سي 17" بتكلفة تقديرية 980.4 مليون دولار إلى الإمارات، وذلك نظراً لما تقوم به الطائرة من دور إنساني في توصيل المساعدات الإنسانية والمتعلقة بكوفيد-19.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة من حيث المبدأ على بيع أنظمة ومعدات لطائرات "سي 17" بتكلفة تقديرية 980.4 مليون دولار إلى الإمارات.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن شركة بوينغ هي المقاول الرئيسي في هذا العقد.

وقالت سفارة الإمارات في حسابها الرسمي على تويتر : "كان أسطول (سي-17) العمود الفقري لجهود توزيع مساعدات كوفيد الإماراتية و استخدمت في الدعم المباشر للبعثات الأمنية الإماراتية الأمريكية المشتركة."

يذكر أن طائرة "سي-17" تتميز بقدرتها على نقل كمية كبيرة من المعدات القتالية والقوات أو المساعدات الإنسانية.

كما يمكنها الطيران بهذه الحمولات لمسافات بعيدة عبر الحدود الدولية والهبوط في مدارج صغيرة معبدة بشكل أولي في أي مكان في العالم.

والطائرة C-17 ، التي تصنعها شركة بوينغ في الولايات المتحدة ، هي طائرة نقل تستخدمها الجيوش في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك القوات المسلحة الإماراتية والقوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية الأمريكية.

ودخلت الطائرة في الخدمة منذ منتصف التسعينيات، ويمكن للطائرة ذات المحركات الأربعة أن تقلع بأكثر من 77 طناً من البضائع.

