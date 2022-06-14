هل تعوّض إسرائيل الغاز الروسي لأوروبا؟

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يريد «تعزيز» تعاونه في مجال الطاقة مع إسرائيل رداً على ما أسمته «ابتزاز» روسيا التي قطعت إمدادات الغاز عن دول أوروبية «انتقاماً» لدعمها لأوكرانيا. وقالت في خطاب ألقته في جامعة بن غوريون في النقب: «استخدم الكرملين اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي لابتزازنا».

وأضافت: «منذ بداية الحرب في أوكرانيا، قطعت روسيا عمداً إمداداتها من الغاز إلى بولندا وبلغاريا وفنلندا والشركات الهولندية والشركات الدنماركية رداً على دعمنا لأوكرانيا».

وتابعت: «إن سلوك الكرملين لا يؤدي إلا إلى تقوية عزمنا على التخلص من اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي. على سبيل المثال، نستكشف الآن طرقاً لتكثيف تعاوننا في مجال الطاقة مع إسرائيل».

وأشارت إلى «أطول وأعمق كابل طاقة تحت الماء في العالم يربط بين إسرائيل وقبرص واليونان (...) والثاني هو خط أنابيب غاز وهيدروجين نظيف في شرق البحر الأبيض المتوسط». وأكدت أن «هذا استثمار في أمن الطاقة في كل من أوروبا وإسرائيل».

مسعى إسرائيلي

وتعمل إسرائيل جاهدة لتكون قادرة على تصدير بعض موارد الغاز البحرية الضخمة إلى أوروبا التي تسعى لاستبدال مشترياتها من الوقود الأحفوري الروسي منذ أزمة أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا. وفي هذا الصدد التقت فون دير لايين الاثنين كلاً من وزير الخارجية يائير لابيد، ووزيرة الطاقة كارين الحرّار. وقال متحدّث باسم الحرّار إنّ رئيسة المفوّضية الأوروبية شدّدت على أن «الاتحاد الأوروبي بحاجة للغاز الإسرائيلي».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز