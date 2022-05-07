دوامة عنف.. قتيل و6 جرحى بعمليات إطلاق نار في حانات بالمكسيك

المصدر: أ ف ب

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قتل شخص وأصيب ستة آخرون على الأقل الجمعة في عمليات إطلاق نار استهدفت حانات عدة في منطقة كانكون السياحية المكسيكية في جنوب شرق البلاد على ما ذكرت السلطات المحلية.

وقال مكتب المدعي العام في بيان مقتضب نشره على موقعه الالكترونية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي "جرح ستة أشخاص وقتل آخر بالرصاص".

وقالت فرق الإسعاف أن إطلاق نار سجل مساء في أربع حانات. وقد قتل شخص في حانة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حانتين من الحانات الأربع تلقت تهديدات قبل أيام.

وأثار إطلاق انلار الذعر في صفوف رواد هذه الحانات على ما أضافت وسائل الاعلام.

وأفاد مكتب المدعي العام في ولاية كينتانا رو حيث كانكون، بتوقيف شخص واحد.

تنشط في كانكون البالغ عدد سكانها نحو 880 ألف نسمة، عصابات إجرامية في ابتزاز الأموال من التجار أو لدفعهم على الضلوع في تجارة المخدرات.

وسجلت حوادث كهذه في منتجعات سياحية أخرى في الكاريبي منذ اكثر من عشر سنوات.

وتشهد المكسيك دوامة عنف أوقعت نحو 340 ألف قتيل في عمليات نسبت بغالبيتها إلى أوساط الجريمة المنظمة منذ العام 2006 عندما بوشرت حملة عسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات أثارت جدلا.

وقد قتل رجل أعمال بريطاني يقيم في بلايا دل كارمن جنوب كانكون في منتصف مارس.

وتكثر الهجمات في المناطق السياحية مع إطلاق نار في 21 يناير في مجمع فندقي في كانكون قتل فيه مواطنان كنديان.



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