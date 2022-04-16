أوكرانيا: فتح 9 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين اليوم

المصدر: وكالات

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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك الاتفاق على فتح تسعة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين اليوم السبت، بما يشمل الإجلاء بالسيارات الخاصة من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأضافت فيريشتشوك في بيان أن خمسة من الممرات التسعة ستقام للإجلاء من منطقة لوجانسك في الشرق، والتي قال مسؤولون محليون إنها تتعرض لقصف عنيف.

وكان المسؤولون الأوكرانييون قد أقاموا ممرات إنسانية للمدنيين خلال الأيام القليلة الماضية، ليتمكن الآلاف من الاشخاض من الفرار من القصف في المدن الواقعة بشرق أوكرانيا.

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