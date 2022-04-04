البنتاغون: ثلثا القوات الروسية انسحبت من كييف

المصدر: د ب ا

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أكد مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن روسيا سحبت نحو ثلثي قواتها من المناطق المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الجنود المتبقين لا يزالون متمركزين خارج كييف ولا يزال التساؤل قائما عما إذا كان سيتم سحبهم أيضا إلى شمال أوكرانيا ومتى سيتم ذلك.

وأضاف المسؤول "لا نزال نعتقد أن هذه القوات سيتم إعادة تجهيزها وتزويدها بالإمدادات وربما تعزيزها بقوات إضافية، ثم سيتم إرسالها مجددا إلى أوكرانيا لمواصلة القتال هناك في مكان آخر"، مضيفا أنه من المرجح أن يتم ارسالهم إلى منطقة دونباس.

ووصف المسؤول الفظائع التي وقعت في مدينة بوتشا بأنها "مقززة" و"مثيرة للغثيان".

وأضاف المسؤول "لقد قلنا قبل ذلك إن الروس سيتعاملون بوحشية في هذا الغزو وقد أثبتوا ذلك بالفعل"، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية ترى دليلا على جرائم حرب روسية في أوكرانيا، وقد تعززت هذه المخاوف بما يحدث في بوتشا.

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