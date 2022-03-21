واشنطن رداً على صواريخ روسيا فرط الصوتية: لا تحدث فارقاً

المصدر: وكالات

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اعتبر وزير الدفاع الأميريكي، لويد أوستن، أن الصواريخ فرط الصوتية التي تقول روسيا إنها استخدمتها لتدمير أهداف عسكرية في أوكرانيا "لا تحدث فارقا" في مواجهة الجيش الأوكراني.

وصرح أوستن لشبكة "سي بي إس" الأمريكية "لا أراها أسلحة تحدث فارقا"، رافضا في الوقت نفسه "تأكيد أو نفي" استخدام موسكو لهذا النوع من الصواريخ.

وأعلنت روسيا، لليوم الثاني تواليا، استخدامها صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا. وإذا تأكد ذلك، فسيكون أول استخدام معروف في ظروف قتال حقيقية لهذا النظام الذي تم اختباره لأول مرة عام 2018. وقال لويد أوستن إن روسيا باستخدام مثل هذه الأسلحة "تحاول استعادة الزخم في الحرب التي تورط فيها جيشها".

وأضاف الوزير الأمريكي "رأينا (الروس) يستهدفون عمدا مدنا ومدنيين في الأسابيع الأخيرة... لأن الهجوم تعطل".

وأكد أن القوات الروسية "ليست فعالة في تحركاتها على الأرض، فهي متعطلة أساسا في مواجهة المقاتلين الأوكرانيين الذين يقاتلون ببسالة وما زالوا مصممين على الدفاع عن بلدهم".

وقال وزير الدفاع الأمريكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أرسل قواته إلى مفرمة"، مشددا على أن الأوكرانيين "فعالون للغاية بفضل الأسلحة التي قدمناها لهم" مثل أنظمة الدفاع المضادة للدبابات والجوية.

كما حذر لويد أوستن روسيا من استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في النزاع، وقال إنه سيكون عندئذ "رد فعل قوي ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن أيضا من المجتمع الدولي".

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