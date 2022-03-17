اتصال هاتفي بين بايدن والرئيس الصيني بشأن الحرب في أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني شي جين بينغ غدا الجمعة للمناقشة بشأن "حرب روسيا ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقال البيت الأبيض في بيان: "هذا يندرج في إطار جهودنا الجارية للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية".

يشار إلى أن القيادة الصينية لم تعلن صراحة إدانتها للغزو الروسي لأوكرانيا، واتصل قادة دول غربية بالرئيس الصيني شي للتأكد ما إذا كان هناك مجال للوساطة الصينية في الصراع.

وعززت الصين وروسيا علاقاتهما الثنائية في السنوات الأخيرة.

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