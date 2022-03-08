زيلينسكي: الغرب لم يفِ بوعوده حيال أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن الغرب لم يفِ بـ"الوعود" التي قطعها بشأن حماية أوكرانيا من الهجمات الروسية.

وأوضح في مقطع فيديو نشر على تلغرام "نحن نسمع وعودا منذ 13 يوما. يقولون لنا منذ 13 يوما إنهم سيساعدوننا جويا وإنه ستكون هناك طائرات وإنهم سيسلمونها إلينا".

وتابع "لكن مسؤولية (سقوط ضحايا) تقع أيضا على عاتق الذين لم يتمكنوا من اتخاذ قرار في الغرب لمدة 13 يوما... على الذين لم يحموا الأجواء الأوكرانية من القتلة الروس".

وقال "الإنسانية التي يجب أن تسود في عواصم العالم، يجب أن تنتصر على الخوف".

ويطالب زيلينسكي بإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لكن هذا الخيار تم استبعاده بشكل قاطع من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

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