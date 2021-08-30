بشرى للسودانيين.. انفراج أزمة الجوازات

المصدر: سونا

أعلن الفريق شرطة حقوقي شرف الدين بشير عثمان، رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني في السودان، انفراج أزمة الجوازات بجميع مجمعات الجوازات.

وقال شرف الدين في تصريح صحفي إن هذه الخطوة تمت عبر مجهود وتنسيق مشترك بين وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة مع وزارة المالية الاتحادية، مما أسفر عن انتظام عملية استلام الدفعة الجديدة من الجوازات.

وأشار الفريق شرف الدين إلى أن العمل قد بدأ في جميع المصانع بطاقة قصوى صباحا ومساء لاستخراج جميع الجوازات التي اكتملت إجراءاتها والموجودة بأجهزة المصانع.

وأكد بأنه خلال فترة أسبوعين سيتم تسليم جميع الجوازات المتأخرة للمواطنين، وأضاف بانه قد تم تأمين دفعات الجوازات الجديدة للعام القادم من خلال فتح الاعتمادات المالية الخاصة بها وسيتم استلامها بانتظام.

وجدد سيادته بأنه لن تكون هناك أية إشكالات بهذا الشأن في المستقبل القريب، كاشفا عن إستراتيجيات جديدة لهيئة الجوازات والسجل المدني لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لجميع المواطنين بكفاءة عالية وبالسرعة المطلوبة.

وعبر عن تقديره لأبناء الشعب السوداني، مشيدا بمنسوبي قوات الشرطة المنتشرين في ربوع وأنحاء الوطن الذين يؤدون واجبهم والدور المطلوب منهم بكفاءة عالية حفظا للأمن والاستقرار المجتمعي وبسطا لهيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز