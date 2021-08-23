اكتمال مدّ مسار جسر سكك حديد عابر لنهر بين الصين وروسيا

المصدر: البيان

اكتملت أعمال مد مسار جسر سكة حديد عابر للنهر يربط مدينة تونغجيانغ فى مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين مع نيجنلينينسكوي في روسيا يوم الثلاثاء الماضي، حسبما أعلنت وكالة "شينخوا" الصينية.

وبدأ بناء الجسر عبر نهر هيلونغجيانغ في فبراير 2014. وهو أول جسر للسكك الحديدية عبر النهر بين البلدين.

ويمتد الجسر الرئيسي بطول 2215 مترا، مع وجود 1886 مترا منه في الصين، ويبلغ معدل نقله السنوي المصمم 21 مليون طن.

وقالت شركة مجموعة هاربين المحدودة لسكك حديد الصين، إن المهندسين والفنيين الصينيين والروس اجروا دراسات متعمقة ومفصلة بشكل مشترك حول الجسر ومعايير تصميم المسار بحيث يمكن للجسر تلبية المتطلبات المختلفة لمسارات البلدين.

ومن المتوقع أن يصبح هذا الجسر ممرا أورآسيا جديداً باتجاه الغرب يربط بين الصين وروسيا، وكذلك أوروبا، وهو الأمر الذي سيكون له أهمية كبيرة لتعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

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