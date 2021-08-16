إنزال العَلَم في سفارة أمريكا بكابول

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة أنّ العلم الأمريكي سُحب أمس الأحد من سفارة الولايات المتحدة في كابول، مشيرة إلى أنّ "جميع" أفراد طاقم السفارة تقريباً باتوا في المطار بانتظار إجلائهم.

وقالت وزارتا الخارجيّة والدفاع الأمريكيّتان في بيان مشترك "نتّخذ حاليّاً سلسلة إجراءات لتأمين مطار حامد كرزاي الدولي، من أجل السماح بمغادرة آمنة" للأفراد الأمريكيّين وحلفائهم من أفغانستان "في رحلات مدنيّة وعسكريّة".

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة إنّ السفير الأمريكي لدى أفغانستان روس ويلسون موجود أيضاً في المطار وإنّه على اتّصال بوزير الخارجيّة أنتوني بلينكن.

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