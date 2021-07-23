شاهد.. رئيس وزراء كندا يهنىء مسلمي بلاده بعيد الأضحى من داخل مسجد

المصدر: البيان

زار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أحد مساجد مدينة هاميلتون، يوم الثلاثاء الماضي، وقدم التهاني للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى.

وأقيمت صلاة العيد ثلاث مرات في مسجد Mountain Mosque أحد أكبر مساجد مقاطعة اونتاريو، في ظل مراعاة تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وتوافد المصلون على المسجد منذ ساعات الصباح الباكر، واصطفوا في طوابير كي يتسنى لهم المشاركة في صلاة العيد، في حين صلى البعض خارج المسجد، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وعقب صلاة العيد الأخيرة، التي أقيمت في المسجد، وصل رئيس الوزراء ترودو، حيث استقبله رواد المسجد بالتصفيق.

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