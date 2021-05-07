الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية فى مدغشقر جراء موجة الجفاف

المصدر: وام

حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية فى مدغشقر بشكل متسارع خاصة فى منطقة جراند سود ( الكنوب الكبير) جراء موجة الجفاف التي تعد الأشد في البلاد منذ عام 1981.

وتوقع يانس لاركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية فى جنيف فى تصريحات اليوم مزيدا من تدهور الوضع الإنساني فى الأشهر المقبلة موضحا أن 75 % من سكان مقاطعة اتسيمو يواجهون الجوع الشديد بينما يعانى ما يقرب من 14 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي.

ونوه إلى تضاعف عدد الأطفال في مدغشقر الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية الحاد الذى يهدد الحياة فى الربع الأول من عام 2021.

وأكد أن الأمم المتحدة تعمل بالتعاون مع المنظمات الشريكة فى المجال الإنسانى على توسيع نطاق استجابتها .. مشيرا إلى الحاجة الماسة إلى مزيد من الموارد لانقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة الحادة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز