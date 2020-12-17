المصدر: البيان الإلكتروني

هل تعرفون هارمونيكا الكؤوس الزجاجية؟

هذه واحد من صنع الموسيقار براين بونيلي، الذي يخرج منها أعذب الألحان بمجرد خمسه لأصابع يديه في الماء ثم تمريرها على الكؤوس الدائرة.

يذكر أن الهارمونيكا اخترعها بنجامين فرانكلين في العام 1761، لتعرف تطورا كبيرا في نماذجها منذ ذلك الحين، مع المحافظة على المبدأ الذي لم يتغير بحسب (futurasciences).

وقبل ذلك، استخدمت الكؤوس الزجاجية لعزف الموسيقى في العصور الوسطى، وقد سُمِّيت أول أداة موسيقية مصنوعة من الكؤوس الزجاجية المتراصة رأسيًّا بالقيثارة الزجاجية، وتم اختراعها نحو عام 1750.