شاهد.. براعة لهو قضاعة

المصدر: البيان الإلكتروني

قضاعة خضراء (Aonyx cinereus) تُظهر لنا كل براعتها في اللهو والتسلية.

وهذا الجمال مهدد بالانقراض بسبب الاختفاء السريع لموطنه، بحسب (futurasciences).

قضاعة صغيرة المخالب هي واحد من أصغر أنواع القضاعات في العالم، مخالبها تكبر في أصابعها وتتغذى على الرخويات وعلى السرطان والحيوانات المائية الأخرى.

تعيش قضاعة في المناطق المائية الرطبة، وتعتبر ضمن القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض.