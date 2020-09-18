شاهد.. بطّ بريطاني في مهمة خاصة بتايلاند

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتاح نحو 10 آلاف بطة حقول الأرز في تايلاند بسرعة كبيرة ومن دون توجيه لتبقى هناك لمدة أسبوع كامل لالتهام الآفات المختبئة في بقايا الأرز وتنظيف الحقول.

يطلق التايلانديون على هذه المهمة "بيد لاي ثونغ"، وتعني مطاردة البط في الحقل.

يذكر أن هذا البط يجلب من بريطانيا، وهو من سلالة "كاكي كامبل"، وفق (DW).

وتساعد هذه الطريقة في تقليل استخدام الكيماويات والمبيدات في الزراعة، كما تساعد في تخفيض إطعام البط.