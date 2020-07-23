بالفيديو.. سعودي يدعو بالهداية والصلاح لسارق إطارات سيارته

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد فيديو نشرته طرق الرياض تفاعلا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي ومتصفحي الأنترنت.

الفيديو، الذي نشرته طرق الرياض على حسابها عبر تويتر، يظهر سيارة وقد سرقت جميع إطاراتها، وصاحبها يدعو لسارقها بالهداية والصلاح، ويعلن عفوه عنه من دون أن يعرفه.

وقالت طرق الرياض إن المغردين تفاعلوا مع الفيديو وأعلنوا تكفلهم بشراء إطارات جديدة لمالك المركبة مسروقة إطاراتها، لكن الأخير رفض واعتذر.