شاهد.. قوس قزح الناري

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

تمكن سكان العاصمة اليابانية طوكيو، في 26 يونيو الماضي، من مشاهدة "قوس قزح الناري"؛ الظاهرة النادرة بقدر ما هي سحرية.

كما يظهر الفيديو أدناه، ظهر نوع من اللهب متعدد الألوان في السماء الزرقاء للعاصمة اليابانية وسط السحاب.

وعلى عكس قوس قزح الكلاسيكي، الذي يتشكل عندما تمر أشعة الشمس عبر قطرات المطر، فإن "قوس قزح الناري"؛ المعروف أيضًا باسم سحابة قوس قزح، أو قوس قزح الأفقي، ترجع إلى انكسار ضوء الشمس على بلورات الثلج التي تشكل السحب على علو شاهق.

مثل هذه التظاهر تحدث فقط عند خطوط العرض بين 55 درجة جنوبًا و55 درجة شمالًا، عندما تكون الشمس مرتفعة بما يكفي (بين 58 درجة و90 درجة ارتفاع)، وهذا ما يجعل هذه الظاهرة نادرة للغاية.

في أوروبا، تحدث هذه الظاهرة، التي غالبا ما تتم ملاحظتها في أمريكا الشمالية، بمتوسط 0.10 مرة في السنة، بحسب (cnews).