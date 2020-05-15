بالفيديو.. تصفير الفظ

المصدر: البيان الإلكتروني

هل سبق لك سماع "تصفير" حيوان الفظ؟

نعم هو كذلك في هذا الفيديو، ولكن ليس كما يمكن أن تعتقد بأنه سلوك تم تعليمه له لتسلية الجمهور في حديقة مائية.

فـ "التصفير" سلوك فطري لحيوان الفظ يقوم به خلال موسم التكاثر لجذب شريكة، بحسب مجلة (scienceetviejunior) "العلم والحياة".

نعم فهذا الحيوان صاحب الشارب يطلق صفارات الإنذار ولا يغني، كما أنه لا يشعر بخيبة أمل حتى وإن طال تصفيره.

يذكر أن الفظ يعتبر أكبر حيوان في مجموعة الثدييات البحرية التي يطلق عليها زعنفيات الأقدام، والتي تتميز بقدرتها على الحياة في البحر وخارجه، حيث يتميز بجسم انسيابي وأربعة أطراف تنتهي بزعانف تمنحه مهارة وقوة في السباحة، كما يغطي جسمه طبقة كثيفة من الدهون تشكل عازلا للهواء، وتعمل على المحافظة على درجة حرارة الجسم حتى لو كان الحيوان في أعماق البحر.