شاهد.. أرانب بكمامات كورونا للاحتفال بالفصح في أثينا

المصدر: البيان الإلكتروني

قام متجر حلويات يوناني شمال أثينا بزرع البسمة على وجوه زبائنه خلال فترة عيد الفصح في خضم تفشي أزمة فيروس كورونا.

ببساطة قام المحل بإضافة كمامات زرقاء لأرانب الشوكولاتة التي تباع كل عام في هذه المناسبة.

ليس هذا فقط، بل كذلك ارتدت هذه الأرانب التي بيعت سريعاً قفازات واقية زرقاء، كلها مصنوعة من الحلوى بالطبع!

يذكر أن محلات الكعك والمخابز في اليونان ظلت مفتوحة خلال الإغلاق العام والحجر الصحي، بحسب "يورونيوز".

وكثفت السلطلات حملتها لمواجهة الخروقات قبيل عيد الفصح، الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذكس في 19 أبريل.