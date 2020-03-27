(فيديو) كورونا الملهم.. أرانب شوكولاتة بأقنعة واقية

الأزمة تلد الهمة، ومن رحم كورونا يخرج الإبداع.
مخبز سويسري يلبس أرانب عيد الفصح من الشوكولاتة أقنعة واقية للتذكير بأهمية أخذ الاحتياطات الواجبة على محمل الجد حتى نبقى آمنين من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) القاتل، ومنها ارتداء الكمامات الواقية.
يذكر أن الشوكولاتة تعتبر في سويسرا من الصناعات الوطنية التقليدية التي يشتهر بها هذا البلد إلى جانب صناعة الساعات والجبن.
(فيديو) كورونا الملهم.. أرانب شوكولاتة بأقنعة واقيةhttps://t.co/PjWgE0EHHc— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 27, 2020
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