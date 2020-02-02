شاهد.. حلاقة بالنار

المصدر: البيان الإلكتروني

تم تداول بشكل كبير فيديو على الانترنت لحلاق يستخدم النار لتصفيف شعر زبائنه.

ويضع الحلاق نارا خفيفة على شعر زبونه، ثم يستخدم اثنين من الأمشاط لإطفائها بسرعة وبشكل متكرر، ويظهر صاحب الشعر وكأنه لا يبالي بشعره المحترق.

تم تداول هذا الفيديو بحسب موقع (newseverything) لأول مرة عبر تطبيق "تيك توك" في نوفمبر الماضي.

ويحذر ناشر الخبر من محاولة التقليد لأن ذلك قد ينتهي بأضرار جسيمة.