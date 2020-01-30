شاهد.. أسرع حيوان على وجه الأرض

المصدر: البيان الإلكتروني

يعد الفهد أسرع حيوان بري في العالم، حيث تصل سرعة إلى 112 كم / ساعة، بحسب موقع (L'important‏).

والفهد أو النمر الصيّاد هو نوع فريد من فصيلة السنوريات، يتميز بسرعة فائقة لا ينازعه فيها أحد من أبناء فصيلته ولا أي نوع آخر من الدواب، إلا أن تلك السرعة الفائقة يقابلها ضعف بنيوي كبير عند المقارنة بأنواع أخرى من هذه الفصيلة، إذ إن تأقلم أجساد هذه الحيوانات للعدو جعل منها نحيلة.