شاهد.. كلب يهوي بسيارة صاحبه في بركة ماء

المصدر: البيان الإلكتروني

في العاشر من ديسمبر الجاري أوقف رجل سيارته بجانب بركة ماء في بلدة شينقوانغ الصينية، وكان يعتزم العودة على الفور فترك محرك السيارة يعمل، فقام كلبه، الذي عادة ما يتركه وحيداً في السيارة، بتعشيق علبة تغيير السرعة "فيتس" عن طريق الصدفة، ما جعل السيارة تهوي في بركة ماء.

وعلى الرغم من أن صاحب السيارة وقف مبهوتا مما حدث، إلا أنه نجح في انقاذ كلبه من الغرق مع السيارة المغمورة، وذلك بفضل مساعدة السكان المحليين.، وفق (CGTN).

والتعليق لكم حول ترك الحيوانات الأليفة وحيدة في السيارة.