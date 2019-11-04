شاهد.. ماكينة صابون عنصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر موقع روسيا اليوم فيديو لماكينة صابون تخدم فقط أصحاب البشرة البيضاء.

ويبدو أن مصممي هذه الماكينة لم يضعوا في اعتبارهم أن تخدم أصحاب البشرات الداكنة، وصمموها فقط كي تستجيب لدرجة معينة من لون البشرة.

ويظهر الفيديو كيف حاول أحد العمال استخدام ماكينة الصابون، إلا أنها لم تستجب للون بشرته الداكن، بينما استجابت لزميله صاحب البشرة البيضاء. وحينما جرب العامل منديلا أبيض استجابت الماكينة.

ويعتقد أن التفسيرا التقني للفيديو هو أن الحساس الضوئي للماكينة في الأغلب يستجيب لانعكاس الضوء، وهو ما لا يحدث بنفس الدرجة مع البشرة الداكنة.

وكان فيديو ماكينة الصابون العنصرية قد نشره موظف في شركة فيسبوك على حسابه في تويتر عام 2017، ولكن الفيديو عاد للانتشار مرة أخرى الأسبوع الجاري.