شاهد.. براءة طفل وجوده في يوم حار

المصدر: البيان الإلكتروني

كريستال إليس؛ طفل صغير يجلب الماء في يوم حار بلويزيانا الأمريكية لعامل النظافة المفضل إليه.

فببراءة الأطفال يهرع إليس نحو عامل النظافة المفضل إليه حاملاً قارورات مياه وابتسامة على محياه، ليمنح صديقة المفضل عامل النظافة روكي سوم قارورات المياه في يوم حار كعربون صداقة تجمع الصغير بعامل النظافة الودود، الذي يمازحه بنسيان اسمه ويناديه بـ "الطفل الرمادي".

إليس يتساءل براءة الطفولة عما قاله صديقه روكي، الذي يرد عليه بأنه دائما ما ينسى اسمه.

وبعد تسليم المياه، يعود إليس فرحا إلى منزله ويذهب عامل النظافة سعيدا لاستكمال عمله، بحسب ما يظهره الفيديو الذي نشره موقع (ABC News).