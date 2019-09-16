شاهد.. طبق الحساء الياباني العملاق

المصدر: البيان الإلكتروني

احتشد الآلاف من الأشخاص في ياماغاتا اليابانية الواقعة شمال البلاد للمشاركة في تحضير أكبر طبق للحساء المحلّي يسمّى "إيموني"، حيث جمعوا للمهمة 4 أطنان من نبات القلقاس و1400 كلغ من لحم البقر في وعاء قطره ستة أمتار ونصف متر.

وحرص المنظمون على أن تكون جميع المواد المستخدمة محلّيةَ المنشأ قبل أن يقدم الطهاة الحساء في 35 ألف طبق في رقم قياسي جديد؛ أي بزيادة 5000 طبق مقارنة بالسنة الماضية، وفق "يورونيوز".

فنسائم الخريف تهبّ باكرا على ياماغاتا اليابانية والحساء هو نجم الموسم.