شاهد.. تزوير في حمير وحشية

المصدر: وكالات

نشرت قناة "كاراكول" الإسبانية تسجيل فيديو لحمارين باللون الأبيض تم صبغهما بخطوط سوداء حتى يبدوان مثل حمارين وحشيين في حديقة حيوان بإسبانيا، مما أثار جدلا واسعا، وتقوم السلطات الإسبانية بالتحقيق في هذا التزوير.

ووفقا للقناة فإنه تم تسجيل تقديم شكوى إلى السلطات المختصة بسبب سوء المعاملة التي تعرضت لها الحمير التي ظهر عليها اللون الأسود الصناعي.

وظهر الحماران وهما يتحركان أمام مجموعة من الحانات، لكن بعض الزوار فطنوا إلى كونهما مزيفين وليسا بحمارين وحشيين، حيث لم يكن التخطيط الأسود بالدقة الكافية، فيما انتشرت صور الحيوانين بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن الموضوع ولد آلاف من النكات على المواقع الاجتماعية، إلا أن هذه القضية أثارت جدلا واسعا في البلاد، وأعلن مكتب الزراعة والتجارة في المنطقة فتح تحقيق في واقعة تزييف الحمارين.

وأضافت أن هذا المنتزه سبق له أن تلقى عدة شكاوى، وهو ما جعله يكتسب "صيتا سيئا" في المنطقة، لكن ما فعله الحماران هو أنهما أعادا تسليط الضوء على المخالفات.