فيديو مذهل لأحدث وسيلة نقل في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر وزير النقل المصري كامل الوزير على صفحته في "فيسبوك" التصميم الأول لـ "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة - 6 أكتوبر، وهي أحدث وسيلة نقل في مصر، والمقرر بدء العمل فيها قريبا.

ويمتد "مونوريل" العاصمة الإدارية بطول 52 كم شاملا 22 محطة، بينما يمتد "مونوريل" "6 أكتوبر" بطول 35 كم، يمر عبر مدينة الشيخ زايد بالقاهرة ومحور 26 يوليو، رابطا الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة، ويشمل 10 محطات.

وستبلغ القدرة الاستيعابية القصوى لـ "المونوريل" الحديث نحو مليون راكب يوميا، ليقطع خلال 35 دقيقة مسافة 35 كم، متوقفا عند 10 محطات، بحسب روسيا اليوم.

وسيكون المشروع شبيها بمترو الأنفاق لكنه معلق، وسيعمل بتذاكر مثل تذاكر المترو، لكنه سيكون علويا، وتكلفته منخفضة، وستصل إلى ثلث تكلفة المترو، كما أنه سيوفر في التكلفة ولا يحتاج لإخلاء أراض أو مناطق سكنية، وسينتهي المشروع خلال عامين فقط من استلام مواقع العمل، في 30 يونيو عام 2023.