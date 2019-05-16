ثلوج على كورسيكا في مايو

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

تفاجأ السياح وسكان جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة في البحر الأبيض المتوسط بهطول ثلوج غزيرة في الـ 15 من الشهر الجاري، وهي الفترة التي من المفترض أن تكون الجزيرة الجميلة تستعد فيها لتوديع الربيع واستقبال الصيف.

وقد وصل سمك الثلوج في أعلى قمم الجزيرة إلى 30 سم، كما سجلت البرودة رقما قياسيا على الجزيرة في في مثل هذه الفترة من شهر مايو جراء تساقط الثلوج السميكة، وفق ما ذكرت Agence France-Presse

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