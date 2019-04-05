عاصفة غبارية تقتل طفلين

المصدر: البيان الالكتروني

تسببت عاصفة غبارية في مقاطعة خنان الصينية في مقتل طفلين، وفق (CGTN) عربية.

وانقلبت قلعة صناعية من المطاط تستخدم للهو الاطفال بمن فيها من الأطفال الصغار بسبب عاصفة غبارية شديدة في مدينة شانغكيو بوسط الصين، مما أسفر عن مقتل طفلين وعدد من الجرحى.

يُظهر مقطع الفيديو الدرامي القلعة المطاطية القابلة للنفخ، وهي ترتفع الى الأعلى وتنقلب بمن فيها من أطفال بسبب الرياح العاتية المغبرة، بينما يفر الأشخاص القريبون بسرعة وترفع دوامة أشياء صغيرة مختلفة.

وذكرت التقارير أن طفلين لقيا مصرعهما وأصيب طفل آخر بجروح خطرة فضلاً عن إصابة 17 طفلا وبالغين بجروح طفيفة.