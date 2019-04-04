صيد السمك في جليد سيبيريا

المصدر: البيان الالكتروني

شارك 1500 صياد من دول مختلفة، في تحد لصيد السمك في المياه المتجمدة، في بحيرة بايكال جنوب سيبيريا بروسيا.

المسابقة بنسختها الخامسة عشرة جرت على الجليد، الذي يغطي أعمق بحيرة على سطح الأرض، بالقرب من قرية أويمور بورياتيا، شارك فيها 346 فريقا من دول أوروبية وآسيوية وافريقية، والتي انتهت السبت الماضي.

وتمكنت الفرق من اصطياد كمية أسماك بلغ وزنها 134 كيلوغراما، وكان الفوز من نصيب فريق مدينة أولاد يود، حيث جمع أفراده حوالي 10 كيلوغرامات، بحسب "يورونيوز".