الشجيرة الجهنمية المجنونة

زرعت أزهار قبل 26 عاما في مدينة قوانغتشو جنوب الصين من قبل رجل كان يعيش في الطابق الأرضي من المبنى الذي استطالت بطوله.

وبعد وفاته، تولى ابنه "لوه" رعاية الازهار، التي أصبحت "شلال أزهار" بارتفاع أكثر من 30 متراً، لتمنح المكان جمالية تجتذب العديد من الصنيين والأجانب.

يذكر أن شجرة الزهرة تسمى الشجيرة الجهنمية أو المجنونة أو البوغَنْفيليّة أو البوغَنْڤيليا، وهي جنس من النباتات يتبع الفصيلة الشبية من رتبة القرنفليات. وسمي هذا الجنس من النبات تكريماً للملاح والمستكشف الفرنسي لويس أنطوان دو بوغنْڤيل، وفق (CGTN).