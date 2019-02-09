متحف غريفين.. أو متحف الشمع

المصدر: البيان الالكتروني

يبدأ اليوم متحف غريفين الواقع في الدائرة التاسعة لمدينة باريس الفرنسية في تقديم "غوص تفاعلي" في تاريخ فرنسا والأحداث العالمية المعاصرة.

يذكر أن متحف غريفين هو متحف يحتوي على نسخ من الشمع لعدة شخصيات شهيرة بما لا يقل عن 200 نسخة شمع، تضم عدة شخصيات مهمة فرنسية وعالمية، وهو مملوك لشركة Grévin & Cie التابعة لشركة جبال الألب، وتم افتتاحه في 5 يونيو 1882، وغداً سيكشف عن نسخته المعدلة الموائمة لتقنية العصر.

وقد نشرت "يورونيوز" فيديو للشخصيات الحديثة المضافة إلى محتويات المعرض، فلنتعرف إليها: