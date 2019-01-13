شاهد.. غزالة ضخمة تتجوّل داخل مستشفى

المصدر: البيان الالكتروني

تجولت غزالة ضخم من نوع الموظ في مبنى مستشفى ألاسكا، حيث قضمت قليلا من نباتات الزينة ثم خرجت باستخدام باب تنشيط الحركة، الذي كان مفلقا بسبب البرد.

وقد امرأة تعمل داخل مكتب طبي تابع لمستشفى ألاسكا الإقليمي في أنكوريغ مقطع الفيديو يوم الإثنين 7 يناير، وفق ما ذكرت "يورونيوز".

ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات أو أضرار جراء ذلك.

ويبلغ طول رأس وجسم غزال الموظ نحو 3 أمتار، بينما يبلغ طول ذيله 17 سم، وارتفاع كتفه يبلغ 190 سم.