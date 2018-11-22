شاهد.. صيد الغزلان الجائر

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر فيديو عبر مواقع الانترنت لسقوط حيوانات وكلاب من سفح جبل في اسبانيا بسبب محاولة صيد الغزلان.

وقد تسببت هذه اللقطات العنيفة في صدمة بإسبانيا منذ نشر الفيديو في 17 من الشهر الجاري.

ويوضح الفيديو كيف أرسل صياد مجموعة كلابه لاصطياد غزلان وهي على حافة الجبل، وعند الاشتباك ومحاولة الهروب سقط عدد من الغزلان والكلاب من سفح الجبل إلى القاع.

ولم يعرف إن كانت الغولان أصيب بكسور أو جروح، لكن عددا من الكلاب نهضت بعد سقوطها في القاع، وفق "لوباريزيان" الفرنسية