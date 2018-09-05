نيران الإعصار جيبي تلتهم 100 سيارة في اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر شريط فيديو اشتعال النيران في أكثر من 100 سيارة بعد الإعصار جيبي الذي ضرب غرب اليابان أمس الثلاثاء ، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

وتظهر اللقطات عشرات السيارات الموقوفة على شاطئ البحر في نيشينوميا وقد اشتعلت فيها النيران بعد أن تعطلت محركاتها بسبب المياه التي غمرتها بعد أسوأ عاصفة ضربت البلاد خلال 25 عاما.

وارتفع عدد القتلى إلى تسعة أشخاص اليوم الأربعاء فيما تقطعت السبل بالآلاف منهم في المطار بسبب أضرار العاصفة.

وضرب الإعصار جيبي الساحل الغربي لليابان ظهر أمس الثلاثاء، وأدى إلى تساقط أمطار غزيرو، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 135 ميلا في الساعة.

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