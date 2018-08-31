(فيديو) شطيرة بطول 70 متراً ووزن 865 كيلوغراماً

المصدر: البيان الالكتروني

شارك 100 طاه يوم الأربعاء في إعداد شطيرة بطول 70 متراَ ووزن 865 كيلوغراماً احتفالاً بالدورة الخامسة عشر لمهرجان "تورتا" للشطائر في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وتم حشو الشطيرة بكميات هائلة من اللحوم الباردة والطماطم والبصل والأفوكادو والصلصات، وتم الانتهاء من إعدادها في زمن لم يتعد الدقيقتين ونصف الدقيقة.

وعلى الرغم من الحجم الهائل والزمن القصير في إعداده، إلا أن منظمي المهرجان أكدوا أن صنع الشطيرة لم يحطم أي أرقام بموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويستمر مهرجان الشطائر المكسيكي من 29 أغسطس وحتى الثاني من سبتمبر.