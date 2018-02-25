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شاهد شرطي مصري ينقذ طفلا سقط من الطابق الثالث!

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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تمكن رجال الشرطة في مصر من إنقاذ حياة طفل عقب سقوطه من شرفة إحدى الشقق السكنية بالطابق الثالث في محافظة أسيوط جنوب القاهرة.

وكان رجال الشرطة قد لاحظوا وجود طفل يبلغ من العمر 5 أعوام يتدلى من شرفة شقته قبل أن يتسارعوا لإنقاذه.

وكان أفراد الشرطة الثلاثة، قد أحضروا "سجادة" وقفوا بها أسفل المبنى، وسرعان ما سقط الطفل من الطابق الثالث، ليجد السجادة وأمناء الشرطة فى انتظاره، لتتلقفه أيدهم قبل الأرض.

ولم يُصب الطفل بأية إصابات فى حين نتج عن ذلك إصابة أمين الشرطة الأول، نُقل على إثرها إلى مستشفى الشرطة بأسيوط لتلقى العلاج اللازم.

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