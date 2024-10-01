الممثل داميان لويس يرعى الخراف في لندن

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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قاد الممثل البريطاني داميان لويس مئات الخراف خلال عبورها أول من أمس على جسر فوق نهر التايمز وسط لندن، متولياً دور الراعي، إحياءً لتقليد بريطاني يعود إلى قرن من الزمن. ومنذ العصور الوسطى، مُنح أي شخص يتمتع بصفة «رجل حر» أو «مواطن» الحق في العبور مع قطيعه على جسر يمتد فوق نهر التايمز من دون دفع ضريبة، بهدف بيع أغنامه في الأسواق شمال النهر.

ولإحياء هذا التقليد، يعبر نحو ألف شخص جسر ساوثوارك سنوياً مع حيواناتهم منذ 15 عاماً. ومن بين هؤلاء الأشخاص الممثل البريطاني داميان لويس الذي أدى أدواراً في مسلسلات «هوملاند» و«باند أوف براذرز»، إذ أرشد عدد من الخراف خلال عبورها فوق الجسر، مرتدياً معطف جده الصوفي وحاملاً عصاً. ووصف الممثل البالغ 53 عاماً هذا اليوم بأنه «غريب وبريطاني جداً».