رسمت حديقة.. ففاجأتها البلدية بتنفيذها على أرض الواقع

المصدر: (دبي - البيان)

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لم تتوقع فتاة أمريكية أن تتحول رسمتها لحديقة ألعاب للأطفال إلى حقيقة بمدينتها كليرفيلد، بعدما أرسلت والدتها التصميم إلى البلدية وحصدت إعجاباً بين أعضاء المجلس البلدي.

وبحسب مجلة «بيبول People» الأمريكية، استغرق بناء حديقة «بايسانتانيال بارك» عاماً كاملاً، ثم افتتحت بمشاركة الفتاة روزيلي أولسون (12 عاماً) وعائلتها الذين كانوا من ضمن الشخصيات التي قصّت الشريط الافتتاحي. وعبّرت روزيلي عن فرحتها لأن الحديقة تقع بجوار منزلها، وصممتها بشكل تتضمن ألعاباً مناسبة للأطفال في أعمار مختلفة من 5 إلى 12 عاماً.

وعلقت على تنفيذ تصميم الحديقة بالقول: «أفضل مما كنت أتخيل». وأوضحت البلدية في بيان أن أعضاء البلدية بعدما اطلعوا على رسومات روزيلي المليئة بالتفاصيل، أدركوا أهمية وجود حديقة في المنطقة، ولذلك قرروا تنفيذ حلمها بإنشائها. ولفت البيان إلى تشاور البلدية مع روزيلي في مراجعة التصميمات الهندسية والألوان الصحيحة، إضافة إلى لقائها برئيس الحدائق والترفيه في المدينة إريك هاوز.

وظهرت روزيلي في فيديو نشر قبل أيام على يوتيوب، مبتسمة بالقرب من قطعة أرض فارغة، حيث سيتم بناء الحديقة في النهاية، قبل أن تنتقل المشاهد لترصد مراحل تحوّل أرض فارغة إلى حديقة مليئة بالألعاب.