بقايا شجرة عمرها 184 مليون سنة

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشفت البعثة الاستكشافية التي تضم علماء من معهد القشرة الأرضية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا وجامعة تومسك، بقايا شجرة عمرها 184 مليون عام. وقد عثر العلماء على بقايا هذه الشجرة شبه الاستوائية على ضفة نهر أنغارا وأطلقوا عليها اسم Ferganiella ivantsovii تكريماً لعالم الحفريات الروسي ستيبان إيفانتسوف من جامعة تومسك، حسب «روسيا اليوم».

ووفقاً لأندريه فرولوف من معهد القشرة الأرضية، تنتمي الشجرة إلى جنس Ferganiella، وهي أشجار طويلة تتساقط أوراقها موسمياً، كانت منتشرة في شمال الصين ومناطق سيبيريا، وكانت تنمو أيضاً في المناطق المناخية شبه الاستوائية وشبه الاستوائية المعتدلة.

وأشار إلى أن دراسة بقايا هذه الشجرة، أظهرت أنها تعود إلى العصر الجوراسي المبكر.