«براد بيت» مزيف يحتال على امرأتين بـ325 ألف يورو

المصدر: (مدريد ــ أ ف ب)

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أعلنت الشرطة الإسبانية، أول من أمس، أنها أوقفت خمسة أشخاص في إسبانيا لاستحصالهم على 325 ألف يورو من امرأتين «ضعيفتين ومكتئبتين» من خلال انتحالهم شخصية الممثل الأمريكي براد بيت عبر الإنترنت وعلى تطبيق «واتساب». وقالت الشرطة المدنية في بيان إن المشتبه بهم تواصلوا مع الضحيتين المفترضتين عبر موقع على شبكة الإنترنت موجه لمحبّي الممثل.

وتعرضت امرأة من الأندلس (جنوب) للاحتيال بمبلغ 175 ألف يورو، بينما خسرت أخرى تعيش في إقليم الباسك (شمال) 150 ألف يورو.

وجاء في البيان أن «مجرمي الإنترنت (...) درسوا صفحاتهما على الشبكات الاجتماعية» وبالتالي «اكتشفوا أن المرأتين (...) ضعيفتان، وتعانيان من حالة اكتئاب».

كما استخدموا «منصات المراسلة الفورية لتبادل الرسائل والبريد الإلكتروني معهما حتى اعتقدتا أنهما كانتا تتحدثان عبر الواتساب مع براد بيت نفسه».

وقبضت الشرطة على خمسة أعضاء مشتبه بهم في العصابة في الأندلس، وتمكنت من استرداد 85 ألف يورو من مبلغ الاحتيال الإجمالي. وضبط المحققون خلال عمليات التفتيش هواتف محمولة وبطاقات مصرفية وجهازي كمبيوتر شخصيين، إضافة إلى مذكرات «سُجلت فيها العبارات التي يستخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم».